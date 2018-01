IPC-RJ sobe 4,05% em novembro, diz FGV O Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) registrou alta de 4,05% em novembro, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é quase quatro vezes maior do que o apurado em outubro, quando o índice foi de 1,14%. No ano, a inflação no Rio acumula alta de 9,73%; nos 12 meses até novembro, o IPC-RJ registra alta de 11,04%. Segundo a FGV, o resultado de novembro pode ser explicado pelas pressões acima da variação média que foram exercidas pelos preços nos grupos Alimentação, com alta de 6,26%; Transportes, que cresceu 5,91% e Habitação que registrou aumento de 4,53%. Outros altas significativas foram observadas nos preços dos grupos Vestuário (1,87%), Despesas Diversas (1,19%), Educação, Leitur a e Recreação (0,78%)e Saúde e Cuidados Pessoais (0,14%). Em termos de produtos, as mais expressivas altas em novembro foram observadas nos preços de eletricidade residencial (13,96%), gasolina (10,81%) álcool combustível (23,21%) e açúcar refinado (55,4 3%). O IPC-RJ abrange abrangendo famílias no intervalo de classe de renda de 01 a 33 salários mínimos. IPC-SP fica em 2,82% A inflação apurada na cidade de São Paulo pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) ficou em 2,82% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro Regional de Economia (Ibre) da FGV. A inflação apurada na cidade está acumulada este ano em 9,56%. Esta é a segunda vez que o índice é divulgado (a primeira foi em setembro passado) e passará a ser mensal, apurando a inflação para as famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos. De acordo com o Ibre, as maiores altas foram identificadas nos grupos de Alimentação (5,24%) e Transportes (4,66%). Na outra ponta, ficaram abaixo da variação média do índice os grupos Educação, Leitura e Recreação (2,59%), Vestuário (1,56%), Habitação (1,40%), Despesas Diversas (0,25%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,23%).