IPC-S acelera e abre o mês em alta de 0,57% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,57% na primeira leitura do mês, uma aceleração frente ao avanço de 0,48% registrado no fechamento de março, segundo mostrou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 9. A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam um resultado entre 0,38% a 0,61%, e acima da mediana da expectativas (0,50%). Das sete classes de despesa que formam o índice, o grupo vestuário foi o que mais contribuiu para a alta do índice. "Contribuíram também para este movimento os grupos habitação e transportes. A eles se contrapôs o grupo alimentação, que registrou recuo em sua taxa pela segunda semana consecutiva", informou a FGV em comunicado. No grupo transportes, os preços subiram 0,25% na abertura do mês, ante ganho de 0,11% registrado na última leitura de março. A primeira leitura do IPC-S de abril foi calculada com base nos preços coletados entre os dias 8 de março e 7 de abril, comparados aos preços coletados entre 8 de fevereiro e 7 de março. (com Agência Estado)