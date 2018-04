IPC-S acelera em quatro de sete capitais na última semana O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 31 de março revela que das sete capitais pesquisadas, quatro mostraram aceleração da inflação (Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo). O dado divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que na capital paulista, que tem o maior peso na taxa, a inflação subiu 0,03 ponto porcentual, passando de 0,39% ao mês até o último dia 22 de março para 0,42% até o último dia 31. A maior alta foi registrada em Porto Alegre, onde a inflação apontou uma aceleração de 0,11 ponto porcentual, passando de 1,03% para 1,14% no mesmo período. Salvador também apresentou alta, de 0,39% ante 0,33% do registrado na semana anterior, assim como Recife, onde o índice elevou de 0,62% para 0,79%. Entre as capitais que mostraram desaceleração (Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte), a cidade fluminense foi a que apontou a maior queda na variação semanal, de 0,22 ponto porcentual. A taxa baixou de 0,49% para 0,27% no período. A capital mineira viu a taxa recuar de 0,87% para 0,83% na última semana. Já Brasília foi a capital que apresentou a menor taxa do mês, de 0,17%. O IPC-S de 31 de março registrou alta de 0,48%., 0,02 ponto porcentual abaixo da taxa apurada na semana anterior.