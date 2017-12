IPC-S aponta alta de 0,91% na inflação O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 25 de agosto de 2004 registrou alta de 0,91% na inflação, contra 0,85% registrados na semana anterior, com variação de 0,06%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas, a partir de uma pesquisa feita em 12 capitais brasileiras. O maior índice ficou com Goiânia (1,68%) e o menor com Fortaleza (0,29%). O grupo Alimentação apresentou a maior taxa (1,73%), sendo também o que mais contribuiu para o índice, com uma influência em pontos percentuais de 0,48 (ou 53% do IPC-S). Já Habitação e Transporte contribuíram, conjuntamente, com 0,34%, ou 37,57% do índice total. As acelerações por grupo foram: Transportes (0,48%), Alimentação (0,34%), Vestuário (0,19%) e Educação, Leitura e Recreação (0,03%). Os outros grupos apresentaram desaceleração: Habitação (-0,26%), Saúde e Cuidados Especiais (-0,10%) e Despes as Diversas (-0,10%).