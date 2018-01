IPC-S aponta deflação ainda maior em SP até 7/6 A deflação se intensificou na cidade de São Paulo, no âmbito do IPC-S. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade caíram 0,70% no IPC-S de até 7 de junho, ante queda de 0,54% apurada no IPC-S anterior, de até 31 de maio. Hoje, a FGV anunciou os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S de até 7 de junho, cuja taxa completa foi anunciada ontem (-0,28%). A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. Das sete capitais pesquisadas, quatro registraram desaceleração ou deflação mais intensa de preços, na passagem do IPC-S de até 31 de maio para o indicador de até 7 de junho. Além de São Paulo, é o caso de Brasília (de -0,23% para -0,39%); Recife (de 0,74% para 0,59%) e Rio de Janeiro (de 0,03% para -0,09%). Já as outras capitais registraram aceleração ou queda mais fraca de preços, no período. É o caso de Belo Horizonte (de -0,02% para -0,01%); Porto Alegre (de 0,06% para 0,10%) e Salvador (de -0,17% para -0,02%).