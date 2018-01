IPC-S aponta deflação de 0,30% em SP A deflação se intensificou na cidade de São Paulo, cujos preços caíram 0,30% no âmbito do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) do período até 15 de agosto. No IPC-S anterior, de até 7 de agosto, os preços na cidade registraram queda de 0,04%. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a FGV, todas as sete capitais pesquisadas para cálculo do indicador registraram desaceleração preços, ante o IPC-S anterior. É o caso de Rio de Janeiro (de + 0,08% para -0,15%); Belo Horizonte (de 0,47% para 0,02%); Brasília (de 0,29% para 0,25%); Porto Alegre (de 0,19% para 0,12%); Recife (de -0,11% para -0,52%); e Salvador (de + 0,02% para -0,16%). A FGV informou os resultados regionais do IPC-S de até 15 de agosto. A taxa completa do indicador, que registrou queda de 0,20%, foi divulgada ontem - ante alta de 0,06% apurada no IPC-S anterior, de até 7 de agosto.