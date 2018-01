IPC-S aponta deflação de 0,33% até 22 de agosto O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de agosto teve queda de 0,33% segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IPC-S anterior, de até 15 de agosto, registrou queda de 0,20%. A taxa divulgada hoje foi a mais baixa da história do indicador, cuja série histórica foi iniciada em janeiro de 2003. O resultado também ficou no piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam desempenho entre -0,15% a -0,33%, e abaixo da média das expectativas (-0,24%). Segundo a FGV, o resultado foi influenciado principalmente pelos recuos de preços em Alimentação (de -1,10% para -1,30%)e Habitação (de 0,23% para 0,10%). Dos sete grupos que compõem o indicador, seis apresentaram desaceleração de preços, na passagem do IPC-S de até 15 de agosto para o índice de até 22 de agosto. Além dos dois já citados, é o caso de Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,48% para 0,35%; Educação, Leitura e Recreação (de 0,35% para 0,30%); Transportes (0,26% para 0,10%);e Despesas Diversas (de 0,15% para -0,09%. O único grupo a não apresentar recuo de preços, e registrou deflação menos intensa, foi o de Vestuário (de -1,82% para -1,46%). Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram apuradas em tarifa de telefone residencial - assinatura e pulsos (2,12%); plano e seguro saúde (de 0,93%) e limão (17,22%). Já as mais expressivas quedas de preço foram observadas em mamão da amazônia - papaya (-26,53%); batata-inglesa (-17,32%); tarifa de eletricidade residencial (-1%).