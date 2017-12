IPC-S até 03/11 fica em 0,26% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,26% até o dia 3 de novembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No período anterior, até o dia 25 de outubro, o índice havia registrado alta de 0,10%. O grupo Vestuário foi o que apresentou a maior elevação (1,20%), seguido pelo Transportes (1,11%). No período anterior, estes grupos haviam registrado alta de 0,80% e 0,75%, respectivamente. Alimentação foi o único grupo a seguir com deflação, mas a variação negativa da semana (-0,43%) veio menor do que a do período anterior (-0,76%). Despesas Diversas ficou um pouco mais alto agora (0,29%), depois de subir 0,22% no período anterior. Habitação continuou praticamente estável de uma semana para outra passando de uma alta de 0,37% para 0,35%. O mesmo comportamento mostraram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais, que subiu de 0,35% para 0,39%, e Educação, Leitura e Recreação (de 0,21% para 0,25%). Habitualmente, a FGV divulga este indicador apenas à noite, mas sem aviso prévio, alterou o horário para o período da manhã. A assessoria não soube informar, no entanto, qual será o horário exato da divulgação do IPC-S nas próximas semanas.