IPC-S até 18/1 fica em 0,81% O Índice de Preços ao Consumidor semanal (IPC-S) ficou praticamente estável na semana até 18 de janeiro, segundo a FGV. O índice registrou variação de 0,81%, apenas 0,01 ponto porcentual abaixo do índice apurado na semana anterior (0,82%). O resultado veio dentro das estimativas dos analistas, de 0,77% a 0,90%, e levemente abaixo da media, de 0,83%. A manutenção da taxa do IPC-S na semana até 18 de janeiro, foi atribuída pela instituição principalmente ao comportamento do grupo Alimentação, cuja taxa caiu 0,03 pontos porcentuais no período, após seis semanas sucessivas de aceleração. A queda anulou o aumento das taxas de Educação, Leitura e Recreação que subiram de 1,45% para 2,06% influenciada pelos reajustes de mensalidades neste início de ano. O grupo Habitação também foi importante para a manutenção do resultado, uma vez que sua taxa de variação, influenciada predominantemente pela Taxa de Água e Esgoto Residencial, subiu apenas 0,06 ponto porcentual, passando de 0,43% para 0,49%. O grupo Transportes continuou a desaceleração verificada nas últimas semanas, passando de 0,99% para 0,49%. Também registraram queda o setor de Vestuário (0,58% ante 0,90% na semana anterior) e Despesas Diversas (0,99% ante 1,07% na semana anterior). O grupo Saúde e Cuidados Pessoais aumentou de 0,28% para 0,32%.