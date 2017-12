IPC-S cai para 0,37% (0,46% no período anterior) A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu para 0,37% na semana de 5 de janeiro, ante 0,46% na semana anterior. Mais de metade (60%) da variação da taxa semanal foi provocada pelos reajustes registrados nos grupos Alimentação e Educação, Leitura e Recreação. No caso dos alimentos, houve alta de 0,55%, ante 0,49% na semana anterior. O resultado ficou abaixo das estimativas de analistas consultados pela AE, que esperavam um IPC-S de 0,50%. Tendência de desaceleração Os técnicos da FGV comentaram na nota de divulgação do IPC-S que, apesar da alta dos alimentos, "já se verifica claramente tendência à desaceleração, pois somente quatro dos 21 itens componentes apresentaram reajustes". O grupo de Educação, Leitura e Recreação desacelerou de uma semana para outra (1,09% para 0,93%) mas manteve o impacto de alta sobre a inflação no período. A principal desaceleração de uma semana para a outra, entre os grupos pesquisados, ocorreu em Despesas Diversas (1,92% para 0,66%), por causa do menor impacto dos jogos lotéricos. Entre os produtos pesquisados na semana, as principais influências positivas foram dadas pelos ônibus urbanos (1,24%), cigarros (3,61%), curso superior (1,74%), e tomate (9,61%). A FGV esclareceu que os dados foram apurados com as novas ponderações, obtidas da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2002/2003, como divulgado no final da semana passada. A Fundação sublinhou também que "não ocorreram mudanças significativas nos pesos dos grandes grupos". Os técnicos da FGV explicaram na nota de divulgação do IPC-S que os grupos Habitação e Alimentação, por exemplo, continuam a representar perto de 60% da despesa familiar. No entanto, ocorreram algumas mudanças na estrutura de cada grande grupo. Os alimentos que sofrem oscilações em seus preços em função de variações cambiais tiveram sua ponderação aumentada, como os derivados da soja e do trigo. No caso do grupo Habitação, as tarifas públicas "sofreram significativo aumento de peso" por causa dos reajustes acumulados acima da taxa de inflação, mas a ponderação do grupo ficou praticamente inalterada. "Em função de não terem ocorrido mudanças significativas nas ponderações dos grandes grupos, o resultado desta apuração não se desviou da tendência que já se delineava anteriormente", explica a nota.