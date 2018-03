IPC-S desacelera e cai 0,21% na semana

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) até 22 de dezembro ficou em 0,21%, ante 0,30% no anterior (até 15 de dezembro), segundo divulgou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com nota da Fundação, é a segunda desaceleração consecutiva no índice no mês.

Dos 21 itens do IPC-S componentes do grupo Alimentação (0,06%, ante 0,40% no anterior), nove apresentaram desacelerações em suas taxas de variação, com destaque para hortaliças e legumes (-1,50%). Os grupos Transportes (0,21%, ante 0,26% no anterior), Habitação (0,21%, ante 0,23% no anterior) e Educação, Leitura e Recreação (0,30%, ante 0,31% no anterior) também contribuíram para o recuo da taxa do índice de uma semana para outra, segundo a FGV.

Por outro lado, houve alguma aceleração nos grupos de Vestuário (0,99%, ante 0,88% no anterior), Despesas Diversas (0,25%, ante 0,17%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,17% para 0,11%).