IPC-S desacelera e sobe 0,59% na 2a prévia de fevereiro O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,59 por cento na segunda prévia de fevereiro, uma desaceleração frente ao avanço de 0,81 por cento na abertura do mês, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta segunda-feira. "Este foi o menor resultado desde a quarta semana de dezembro de 2008, quando o índice registrou variação de 0,52 por cento", afirmou a FGV em nota. Os grupos Alimentação e Educação foram os que mais contribuíram para a desaceleração da taxa do índice. Os gastos com alimentos, que tinha subido 1,16 por cento na abertura do mês, sofreram uma correção de 0,81 por cento na segunda prévia. No caso das despesas com educação, a alta de 2,91 por cento da abertura de fevereiro passou para um ajuste de 1,93 por cento. A segunda prévia do IPC-S foi calculada com base nos preços coletados entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro, comparados aos coletados entre 16 de dezembro de 2008 e 15 de janeiro de 2009. (Por Renato Andrade)