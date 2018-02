IPC-S fecha 2014 com avanço de 6,87%, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou dezembro com avanço de 0,75% e encerrou 2014 com alta acumulada de 6,87%, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

Em novembro, o indicador havia subido 0,65%, e na terceira quadrissemana de dezembro apresentou alta de 0,76%.

Segundo a FGV, a principal contribuição para o resultado de dezembro veio do grupo Habitação, que desacelerou a alta para 0,70% frente a 0,80% na terceira quadrissemana.

O destaque nesta classe de despesa ficou para o item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 3,24% para 2,65%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no ano a maior influência positiva, segundo a FGV, ficou o item Refeições em bares em restaurantes, com avanço acumulado no ano de 8,84%.

(Por Camila Moreira)