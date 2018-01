IPC-S fica em 0,04% até 23 de junho O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,04% até 23 de junho, ante taxa positiva de 0,24% no IPC-S anterior, de até 15 de junho. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que apontavam resultado entre queda de 0,11% a alta de 0,20%, e foi ligeiramente abaixo da média das expectativas (0,08%). Segundo a FGV, foi o menor resultado nesse tipo de indicador desde a quarta semana de setembro de 2004, quando o IPC-S não apresentou variação (zero). Os recuos de preços nos grupos Alimentação (de queda de 0,20% para queda mais intensa, de 0,62%) e Habitação (de 0,50% para 0,34%) foram determinantes para o resultado menor do indicador, de acordo com a FGV. Do sete grupos que compõem o IPC-S, cinco apresentaram desaceleração de preços ante o IPC-S anterior. Além dos dois já citados, é o caso de Vestuário (de 1,62% para 1,44%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,43% para 0,22%); e Transportes (de queda de 0,06% para queda mais intensa, de 0,07%). Os outros dois grupos apresentaram aceleração de preços, como Educação, Leitura e Recreação (de 0,13% para 0,15%) e Despesas Diversas (de 0,05% para 0,14%). Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram apuradas em empregada doméstica mensalista (4,74%); mamão da amazônia - papaya (14,75%); e plano e seguro saúde (de 0,93%). Já as mais expressivas quedas de preço foram observadas em batata inglesa (-17,99%); tomate (-11,66%); e cenoura (-19,22%).