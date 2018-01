IPC-S fica em 0,16% até 15 de fevereiro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,16% até o período encerrado em 15 de fevereiro, ante aumento de 0,45% no IPC-S anterior, de ate 7 de fevereiro. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,20% a 0,40%, e abaixo da mediana das expectativas (0,27%). A FGV informou que essa taxa, divulgada hoje, foi o menor resultado nesse indicador desde a quarta semana de setembro do ano passado, quando o IPC-S subiu 0,09%. Segundo a fundação, a taxa menor no indicador foi influenciada por desacelerações, e até deflações, nos preços de Alimentação (de 0,07% para -0,36%); Educação, Leitura e Recreação (de 2,22% para 1,23%) e Transportes (1,61% para 1,17%), na passagem do IPC-S de até 7 de fevereiro para o indicador de até 15 de fevereiro. Esses três grupos responderam por aproximadamente 86% da redução apresentada pelo IPC-S, segundo a FGV. Dos sete grupos que compõem o índice, seis registraram desacelerações ou deflações de preços no período. Além dos três já citados, é o caso de Habitação (de 0,10% para variação zero); Vestuário (de -1,17% para -1,19%) e Despesas Diversas (de 0,39% para 0,33%). O único grupo a registrar aceleração de preços no período foi o de Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,41% para 0,46%). Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas em tarifa de ônibus urbano (1,51%); açúcar refinado (12,97%); e maçã nacional (16,73%). Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em tomate (-24,31%); mamão da amazônia - papaya (-11,98%); e batata-inglesa (-4,89%). O IPC-S mede a inflação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. IGP-10 A Fundação Getúlio Vargas também divulgou ontem o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro. A taxa subiu 0,17%, ante alta de 0,84% em janeiro, ficando perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,16% a 0,52%.