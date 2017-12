IPC-S fica em 0,27% no período até 15 de março A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,27% até o período encerrado em 15 de março, ante aumento de 0,17% no IPC-S anterior, de ate 7 de março. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,17% a 0,35%, e pouco acima da média das expectativas (0,25%). Segundo a fundação, o aumento no indicador foi influenciado por acelerações nos preços de Transportes (de 0,91% para 1,26%); Alimentação (0,30% para 0,33%); Habitação (de 0,03% para 0,14%); Vestuário de (-2,19% para -2,09%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,55% para 0,62%); e Despesas Diversas (de 0,12% para 0,13%). O único setor a apresentar queda foi de Educação, Leitura e Recreação (de 0,22% para 0,06%).