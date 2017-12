IPC-S fica em 0,31% até 8 de novembro O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,31% até o dia 8 de novembro, o que representou um aumento de 0,05 ponto porcentual sobre a edição anterior, de 3 de novembro. A variação retrata a oscilação de preços no período de 9 de outubro a 8 de novembro em comparação ao período de 9 de setembro a 8 de outubro. Dos sete grupos pesquisados, apenas Alimentação mostrou redução de preços, de 0,38%, frente a 0,43% do período anterior. A maior variação foi de Transportes, com 1,39%, seguido por Vestuário, 0,97%, grupos que tinham subido 1,11% e 1,20% respectivamente. As demais variações foram: Despesas Diversas (0,50%); Habitação (0,41%); Saúde e Cuidados Pessoais (0,31%); Educação, Leitura e Recreação (0,25%), que registraram uma semana antes as seguintes altas: 0,29%; 0,35%; 0,39%; 0,25%.