IPC-S fica em 0,31% na semana encerrada no dia 24 Ainda é muito cedo para se saber se a tendência de estabilidade na inflação, registrada no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 24 de novembro, se manterá nas próximas apurações, de acordo com avaliação do economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Braz. O IPC-S na semana encerrada em 24 de novembro ficou em 0,31%, ante alta de 0,33% apurada na divulgação anterior, tendo se mantido no patamar de 0,30% durante todo o mês de novembro. Porém, Braz considerou que, pelo menos para a próxima apuração, é provável que o próximo IPC-S, que será referente à semana encerrada em 6 de dezembro, também se mantenha no patamar de 0,30%. O economista explicou que o IPC-S anunciado nesta quinta-feira teve coleta de preços encerrada antes do mais recente reajuste de combustíveis da Petrobras, anunciado pela estatal em 25 de novembro. Por isso, o próximo IPC-S contará com a influência dessa alta de preços naquele setor, que afetará principalmente o grupo Transportes. Entretanto, Braz destacou que esse efeito pode ser equilibrado pela menor influência de preços do grupo Habitação, cuja taxa será beneficiada pelo menor impacto do reajuste de telefonia fixa, em vigor desde o dia 1º de novembro. Além disso, Braz informa que as taxas negativas registradas no grupo Alimentação durante o mês de novembro podem continuar ainda por algum tempo, o que equilibraria também o impacto do reajuste de combustíveis na inflação medida pelo IPC-S.