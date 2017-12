IPC-S fica em 0,33% até 18/11 A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ficou em 0,33% na semana encerrada em 18 de novembro, ante alta de 0,31% apurada na divulgação anterior, referente ao IPC-S de até 12 de novembro. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,25% a 0,50%). De acordo com a FGV, houve aceleração de preços, do IPC-S de até 12 de novembro para o de 18 de novembro, em quatro dos sete grupos que compõem a formação do indicador, como Habitação (de 0,47% para 0,53%); Vestuário (de 0,82% para 0,97%); Transportes (de 1,60% para 1,65%) e Despesas Diversas (de 0,51% para 0,71%). Os outros grupos apresentaram menor variação de preços, e até intensificação de queda de preços, no mesmo período, como Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,28% para 0,24%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,27% para 0,17%); e Alimentação (de queda de 0,52% para deflação de 0,55%).