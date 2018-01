IPC-S fica em 0,64% até 15 de março O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ficou em 0,64% na semana encerrada em 15 de março, ante taxa positiva de 0,60% apurada no IPC-S anterior, de até 7 de março. O resultado, anunciado hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV ), ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,55% a 0,75%) e abaixo da média das expectativas (0,65%). A instituição informou ainda que, nesta edição, "a taxa de variação do IPC-S foi maior que as registradas nas quatro últimas apurações, tendo sido superada apenas pela primeira divulgação de fevereiro, quando o índice apresentou alta de 0,90%".