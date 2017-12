IPC-S fica estável na última semana de dezembro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), relativa a semana de 26 de dezembro, permaneceu praticamente estável em 0,46%, ante 0,44% da semana anterior. O resultado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A principal pressão de alta foi dada pelos alimentos, que registraram variação de 0,49%, sob impacto de reajustes de aves, ovos e frutas. As demais pressões de aumentos de preços foram dadas especialmente pelos grupos de habitação e saúde e cuidados pessoais. O IPC-S semanal marcou também a redução do impacto dos reajustes dos jogos lotéricos sobre a inflação. O grupo de despesas diversas caiu a variação para 1,92% na semana de referência, ante 2,75% na anterior. Mas, apesar da desaceleração, as loterias ainda foram responsáveis pela maior contribuição para a taxa do IPC-S, com aumento de 10,79% na semana, inferior aos 17,42% da semana anterior. Os reajustes das tarifas de água e esgoto em Fortaleza e Florianópolis e da energia elétrica em Porto Alegre e no Rio de Janeiro provocou um aumento de 0,21% no grupo de habitação. Mas, segundo a FGV, "apesar da leve pressão de alta, a taxa desse grupo se mantém em níveis muito abaixo daqueles apurados ao longo do ano". No caso de saúde e cuidados pessoais, foi registrada alta de 0,33% na semana. Os demais grupos pesquisados no IPC-S apresentaram as seguintes variações: vestuário (-0,05%, na segunda deflação consecutiva por causa de promoções); educação (1,09%) e transportes (0,47%).