IPC-S mostra aceleração de preços no varejo de SP Os preços no varejo da cidade de São Paulo estão aumentando. É isso o que aponta o detalhamento do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), que, na última quinta-feira, divulgou o resultado total da inflação no período de até 15 de março (0,27%). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,30% no IPC-S de até 15 de março, ante alta de 0,13% no indicador anterior, de até 7 de março. A pesquisa, que estuda o preço de produtos das sete principais capitais do País, tem como São Paulo a cidade de maior peso na formação do índice. Além do município, outras três cidades apresentaram aumento médio de preços na passagem de 7 a 15 de março. É o caso de Belo Horizonte, Recife e Salvador. Registraram desaceleração o Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. O IPC-S mede a inflação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos. Este texto foi atualizado às 09h37.