IPC-S mostra avanço da inflação nas sete capitais pesquisadas

Mais uma vez, a inflação no varejo da cidade de São Paulo apresentou aceleração no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A alta na cidade foi de 0,65% no índice de até 7 de novembro, ante elevação de 0,54% apurada no IPC-S anterior, de até 31 de outubro. Das sete capitais usadas para cálculo do índice, todas apresentaram elevação de preços mais intensa. Além de São Paulo, houve acelerações de preços em Brasília (de 0,50% para 0,93%); Belo Horizonte (de 0,29% para 0,49%); Rio de Janeiro (de 0,54% para 0,55%); Recife (de 0,45% para 0,68%); Porto Alegre (de 0,18% para 0,50%) e Salvador (de 0,32% para 0,41%). Embora todas as cidades contribuam para a formação do IPC-S, a inflação na cidade de São Paulo é a de maior peso no cálculo do índice. O resultado do IPC-S geral, divulgado na segunda-feira pela FGV, passou de 0,47% para 0,58% na primeira semana do mês.