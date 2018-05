IPC-S mostra deflação de 0,11% na 3ª leitura de julho A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em -0,11% na terceira quadrissemana de julho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,18 ponto porcentual abaixo do registrado na segunda quadrissemana de julho, quando o índice subiu 0,07%. Sete das oito classes de despesas analisadas para o cálculo do IPC-S apresentaram deflação, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana deste mês. São elas: Transportes (de -0,44% para -0,80%), Alimentação (de -0,23% para -0,42%), Habitação (de 0,49% para 0,36%), Vestuário (de -0,03% para -0,54%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,38% para 0,35%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,31% para 0,23%) e Comunicação (de 0,19% para 0,12%). Em contrapartida, o grupo de Despesas Diversas registrou acréscimo de 0,27% para 0,29%.