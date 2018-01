IPC-S recua a 0,69% e fecha abaixo das expectativas A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 31 de janeiro subiu 0,69%, ante aumento de 0,82% apurado no indicador anterior, de até 22 de janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,64% a 0,86%, mas abaixo da mediana das expectativas (0,75%). De acordo com a FGV, a desaceleração na taxa do IPC-S foi influenciada pela elevação de preços menos intensa no grupo Transportes (de 1,30% para 0,62%), na passagem do IPC-S de até 22 de janeiro para o indicador de até 31 de janeiro. Das sete classes de despesa que formam o índice, seis registraram desaceleração de preços ou queda mais intensa, no mesmo período. Além de Transportes, é o caso de Alimentação (de 1,52% para 1,44%); Habitação (de 0,23% para 0,19%); Vestuário (de -0,71% para -1,27%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,57% para 0,47%) e Despesas Diversas (de 0,32% para 0,05%). O único grupo a apresentar aceleração de preços foi o de Educação, Leitura e Recreação (de 1,65% para 2,10%). Ao analisar a movimentação de preços por produtos, a FGV esclareceu que as mais expressivas altas de preço no varejo, no âmbito do IPC-S de até 31 de janeiro, foram apuradas em tomate (33,01%); curso de ensino superior (3,69%) e curso de ensino fundamental (5,14%). Enquanto as mais significativas quedas de preço foram registradas em passagem aérea (-11,92%); mamão da amazônia - papaya (-9,54%) e limão (-24,95%). A taxa do IPC-S anunciada nesta quinta é o mesmo resultado do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade interna (IPC-DI) de janeiro, que será anunciado dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) do mesmo mês, no dia 6 de fevereiro. Todo o último IPC-S do mês terá sempre a mesma taxa do IPC-DI de igual mês de referência.