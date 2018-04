IPC-S regional recua, mas alta dos preços acelera em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da capital paulista foi de 0,56% para o período de até 22 de julho, informou nesta sexta-feira, 24, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado mostra aceleração em relação ao IPC-S da semana anterior, que teve preços coletados até 15 de julho e registrou 0,44%.

Das sete capitais pesquisadas, apenas São Paulo e Recife tiveram aceleração do IPC-S no período. No caso da capital de Pernambuco, a inflação foi de 0,47% para 0,53%. As outras cinco cidades mostraram desaceleração, o que levou o IPC-S regional desta semana, de 0,34%, ser menor que o da semana anterior, de 0,37%.

No Rio de Janeiro, o índice estava em 0,15% na semana anterior mostrou deflação de 0,03%. Em Salvador, o indicador passou de 0,50% para 0,30%. Em Porto Alegre, de 0,25% para 0,21%. Em Brasília, de 0,17% para 0,15%. E em Belo Horizonte, caiu de 0,50% para 0,39%.