IPC-S registra alta de 0,53% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referente a semana de 1 de dezembro registrou alta de 0,53%, resultado superior aos 0,31% da semana anterior, influenciado sobretudo pelos reajustes nos jogos lotéricos. O resultado foi bem superior à previsão dos analistas de mercado (0,21% e 0,35%). Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e revelam que a aceleração da taxa de uma semana para outra foi provocada especialmente pelos grupos de Alimentação, Vestuário, Educação, Leitura e Recreação, Transportes e Despesas Diversas. Segundo comentou a FGV na nota de divulgação da taxa, "esta aceleração, ao contrário do que parece à primeira vista, não é indicativa do reaparecimento de pressão inflacionária". A maior contribuição individual para o IPC-S foi dada pelos jogos lotéricos. Com resquícios ainda da alta média de 56,33% em novembro, as loterias contribuíram com 0,35 ponto porcentual, ou mais da metade da variação de 0,53% do IPC-S. O grupo Alimentação registrou aumento de 0,04%, maior do que os -0,03% da semana anterior, mas moderado o suficiente para a FGV concluir que "não há forte pressão para o aumento da inflação dos alimentos". O grupo de Vestuário voltou a apresentar aceleração em sua taxa de variação (1,21%), sob pressão dos subgrupos calçados (2,46%) e roupas masculinas (0,84%). O grupo de Transportes registrou alta de 0,55%, refletindo especialmente os reajustes dos ônibus urbanos no Rio, enquanto o grupo Despesas Diversas registrou aumento de 9,56% (ante 4,66% na semana anterior) por causa da pressão das loterias. Os grupos de Saúde e Cuidados Pessoais e Educação, Leitura e Recreação tiveram, respectivamente, alta de 0,15% e 0,41%. A deflação da semana ficou por conta do grupo Habitação (-0,02%). "Este fato inédito no IPC-S deve-se em parte ao calendário de reajustes de tarifas públicas que, tradicionalmente, não ocorrem durante o mês de dezembro", explicou a FGV, citando também a queda do preço do gás de botijão (-1,30%).