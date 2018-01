IPC-S sobe 0,40% na semana de até 15 de junho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) de até 15 de junho subiu 0,40%, ante aumento de 0,39% apurado o indicador anterior, de até 7 de junho. A informação foi anunciada nesta segunda-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa divulgada ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,35% a 0,45%, e acima da mediana das expectativas (0,39%). De acordo com a fundação, a exemplo do que ocorreu na última apuração do índice, a maior contribuição para a aceleração do IPC-S partiu do grupo Alimentação, cujos preços registraram aumento mais intenso(de 0,76% para 0,89%), na passagem do IPC-S de até 7 de junho para o índice de até 15 de junho. Das sete classes de despesa usadas para cálculo do índice, três registraram aceleração ou queda mais fraca de preços, no mesmo período. Além de alimentação, é o caso de vestuário (de -0,05% para 0,17%); e educação, leitura e recreação (de -0,08% para -0,05%). Os outros grupos apresentaram desaceleração ou queda mais intensa de preços. É o caso de habitação (de 0,45% para 0,42%); saúde e cuidados pessoais (de 0,60% para 0,50%);transportes (de -0,21% para -0,28%); e despesas diversas (de 0,31% para 0,24%). Ao analisar a movimentação de preços por produtos, no IPC-S de até 15 de junho, a fundação informou que as altas mais expressivas foram apresentadas por leite tipo longa vida (11,72%); cebola (17,46%) e batata-inglesa (5,95%). Já as mais significativas quedas de preço foram registradas em tomate (-11,73%); laranja pêra (-9,05%) e gasolina (-0,65%).