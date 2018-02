IPC-S sobe 0,98% na semana até 22 de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 22 de janeiro subiu 0,98%, em comparação com a elevação de 0,92% apurada no índice anterior, de até 15 de janeiro. A informação é da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,80% e 1,01%, e acima da mediana das expectativas (0,95%). Veja também: Entenda os principais índices de inflação Segundo a FGV, a aceleração do índice foi influenciada principalmente por elevações de preços mais intensas em três classes de despesa: educação, leitura e recreação (de 1,20% para 1,65%), alimentação (de 2,18% para 2,32%); e habitação (de 0,15% para 0,24%). Das sete classes de despesa usadas para cálculo do índice, cinco apresentaram inflação mais intensa, na passagem do IPC-S de até 15 de janeiro para o índice de até 22 de janeiro. Além dos três grupos já citados, é o caso de saúde e cuidados pessoais (de 0,51% para 0,52%); e despesas diversas (de 0,42% para 0,48%). Os outros dois grupos apresentaram queda ou desaceleração de preços. É o caso de vestuário (de 0,08% para -0,41%); e transportes (de 0,72% para 0,47%).