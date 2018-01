IPC-S sobe 1,22% (ante 1% na semana anterior) O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 1,22% na semana encerrada em 2 de fevereiro, ante o 1% apurado na semana anterior. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a aceleração na inflação dos grupos Alimentação (de 1,92% para 2,36%) e Educação, Leitura e Recreação (de 2,89% para 3,52%) causou a disparada do índice. A FGV divulga o IPC-S às segundas-feiras. O resultado do indicador é acompanhado com interesse crescente pelo mercado. A variação do IPC-S tem apresentado comportamento similar ao da taxa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e utilizado pelo governo para cálculo de meta inflacionária. Dos sete grupos que compõem a formação do indicador, cinco apresentaram alta de preços no período, em comparação com o resultado do IPC-S de até 26 de janeiro. Além de Alimentação e Educação Leitura e Recreação, foram registradas altas nos preços nos grupos Habitação (de 0,22% para 0,25%); Transportes (de 0,45% para 0,5%) e Vestuário (de queda de 0,06% para 0,09%). No caso de Alimentação, a FGV informou que permanece o ritmo de alta dos produtos alimentares. Os destaques neste grupo são as altas expressivas de preços em Hortaliças (12,53%) e Legumes e Frutas (7,67%). Já no grupo Educação, os reajustes das mensalidades em janeiro fizeram com que o segmento Cursos Formais passasse de alta de 4,67% para variação de 5,44% no período. O único grupo a apresentar desaceleração de preços foi o de Despesas Diversas (de 1,3% para 1,27%). Saúde e Cuidados Pessoais permaneceu com a mesma variação da apuração anterior (0,47%). Por regiões, foram registradas acelerações em 11 das 12 capitais pesquisadas. A taxa máxima, de 1,90%, foi verificada em Goiânia (GO).