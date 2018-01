IPC-S volta a registrar deflação em SP A capital de São Paulo voltou a registrar deflação, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) no período até 7 de agosto. Segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade de São Paulo passaram de alta de 0,01% para queda de 0,04%, do IPC-S de até 31 de julho para o indicador de até 7 de agosto. Ainda de acordo com a FGV, das sete capitais pesquisadas para cálculo do IPC-S, cinco apresentaram desaceleração de preços, no mesmo período. Além de São Paulo, é o caso de Belo Horizonte (de 0,55% para 0,47%); Recife (alta de 0,25% para queda de 0,11%); Rio de Janeiro (de 0,13% para 0,08%); e Salvador (de 0,23% para 0,02%). As outras duas capitais registraram aceleração de preços: Brasília (de 0,14% para 0,29% e Porto Alegre (de 0,04% para 0,19%). A FGV anunciou hoje os resultados regionais do IPC-S de até 7 de agosto - cuja taxa completa (alta de 0,06%), foi anunciada ontem.