IPC sobe 1,4% em outubro na China O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China aumentou 1,4% no mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado, mas os valores não subiram, já que em setembro o número foi de 1,5%. Segundo o Birô Nacional de Estatísticas (NBS), o aumento do IPC acumulado nos dez primeiros meses deste ano foi de 1,3%, 0,6 ponto percentual a menos que no mesmo próprio período de 2005, o que também é uma amostra de um certo congelamento dos preços, segundo a agência estatal "Xinhua". Em outubro, os preços dos alimentos aumentaram 2,2%, estimulados por uma alta de 3,7 % nos cereais, enquanto os bens de consumo subiram 1,4%, e os serviços, 1,5 %. Maiores altas - 12,1% - foram registradas entre combustíveis e bens de substituição, enquanto as despesas em água e eletricidade subiram 4,5 pontos percentuais no décimo mês do ano. Por outro lado, os produtos e serviços do setor de telecomunicações caíram 17,5%. Também houve quedas, embora menores (2,4%), no setor dos transportes. Nos últimos 18 meses, os aumentos mensais do IPC chinês nunca superaram os dois pontos percentuais, algo que as autoridades econômicas atribuem a um excesso de investimento em indústrias chinesas nos últimos quatro anos - que se traduziu em excessos de produção. Firmas de análise econômica internacional como a Goldman Sachs estão reduzindo as previsões do crescimento de preços em 2006. Inicialmente, a empresa estimou 1,8%, mas já passou a expectativa a 1,4%. Para 2007, a previsão de 2,8% passou a ser de 2,2%.