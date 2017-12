IPC-SP da FGV registra inflação em 0,05% em novembro O Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo (IPC-SP), medido pela Fundação Getúlio Vargas, foi de 0,05% no mês de novembro, anunciou o economista da Fundação, Yoshiaki Nakano. "Poderíamos ter tido uma deflação em novembro de 0,10%, não fosse o aumento de 68,39% na loteria. Somente o setor de despesas pessoais, onde se inclui os gastos com loterias, representou um aumento de 4,04%, enquanto outros setores pesquisados apresentaram deflação, como alimentação que registrou variação negativa de 0,24%; habitação, com - 0,10%; ou ainda saúde, com - 0,22%. O IPC-SP levantado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da FGV, é uma pesquisa que abrange famílias no intervalo de classe de renda de 01 a 33 salários mínimos. O IPC representa 30% do IGP-M. Este índice é calculado para três intervalos diferentes, e compõem os demais índices calculados pela FGV (IGP-M, IGP-DI e IGP-10), com um peso de 30%. Diz o boletim do IBRE sobre o IPC-SP de novembro que "a análise deste resultado mostra, em termos de grandes grupos, que as pressões acima da variação média foram exercidas pelos seguintes grupos: Despesas Diversas (4,04%), Vestuário (1,06%) e Transportes (0,08%)?.