IPC-SP sobe 0,41% em novembro ante 0,38% em outubro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado para a cidade de São Paulo (IPC-SP) registrou alta de 0,41% em novembro, ante 0,38% em outubro. Essa informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Os dois grupos que mais contribuíram para a inflação no mês foram Transportes, com alta de 1,26%, e Habitação, com elevação de 0,57%. Segundo a FGV, os aumentos nos preços do álcool combustível (11,37%) e da gasolina (2,63%) responderam por 40% da inflação de novembro. Em outubro, esse grupo havia registrado uma alta de 0,89%. Em Habitação, o principal impacto foi o do reajuste residual das tarifas de telefonia (3,08%), que representaram 46% da variação do IPC-S do período. No mês anterior, esse grupo havia subido 0,44%. Em doze meses, o IPC-SP acumula alta de 5,87% e, no ano, de 5,48%.