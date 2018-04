IPC: terceira prévia do mês fica em 0,06% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,06% na terceira quadrissemana de maio, porcentual um pouco superior ao período anterior, quando o IPC foi de 0,02%. O item Saúde registrou alta de 0,22% ante um aumento de 0,16% na segunda quadrissemana. E Educação subiu para 0,05% ante uma queda de 0,06% apurada na última pesquisa. Os grupo Habitação (-0,12% ante -0,27%) e Alimentação (-0,52% contra -0,70%) também subiram, mas continuam a registrar variações negativas de preços. Transportes, que havia apresentado alta de 1,19% no período anterior, teve variação de +0,99%. O grupo Despesas Pessoais também apresentou retração: na pesquisa divulgada na semana passada, a alta foi de 0,44%, porcentual que caiu para 0,29% na apuração divulgada esta manhã. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: -0,12%; Alimentação: -0,52%; Transportes: +0,99%; Despesas Pessoais: +0,29%; Saúde: +0,22%; Vestuário: +0,20%; Educação: +0,05%; Índice Geral: +0,06%.