IPCA: 0,42% em abril A inflação de abril, medida pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - ficou em 0,42%. A taxa é quase o dobro da registrada em março, que foi de 0,22%. O número foi divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas entre um e 40 salários mínimos e abrange as nove maiores regiões metropolitanas do País, além de Goiânia e Brasília. A alta de 0,20 ponto percentual de um mês para o outro foi provocada pelo impacto do reajuste do salário mínimo no custo para a manutenção dos empregados domésticos, que subiu 11,03%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa recuou para 6,77%, contra 6,92% no período encerrado em março. Nos primeiros quatro meses deste ano, o acumulado chegou a 1,40%, inferior à variação de 3,45% registrada nos período anterior. O IBGE continuou registrando em abril, queda nos preços dos alimentos, embora a redução de 0,36% tenha sido menos expressiva do que no mês anterior, quando chegou a 0,46%. Os preços dos produtos não alimentícios tiveram alta de 0,65% em abril. Este índice foi de 0,23 ponto percentual maior do que o registrado em março. No item vestuário, a alta foi de 0,72% no mês. Na divisão pelas regiões pesquisadas, a menor inflação foi registrada em Recife, de 0,07% e a maior em Goiânia, de 0,62%. A inflação em São Paulo, medida pelo IPCA, passou de 0,14% em março, para 0,48% em abril. E a do Rio de Janeiro teve a tendência inversa, baixando de 0,75% em março, para 0,45% em abril.