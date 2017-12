IPCA-15 cai para 0,21% em abril (0,40% em março) A deflação dos alimentos e dos combustíveis levou o IPCA-15 a registrar variação de 0,21% em abril, ante 0,40% em março. A taxa foi menor do que a previsão dos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,40% a 0,50%). Os alimentos registraram queda de 0,17% nos preços. Segundo explicou o IBGE na nota de divulgação do índice, a deflação dos alimentos ocorreu por causa do aumento da oferta em consequência da comercialização da nova safra. As maiores quedas ocorreram no tomate (-13,98%) e açúcar refinado (-5,63%). A boa safra da cana-de-açúcar reduziu o preço do álcool combustível (-12,11%) e da gasolina (-2,07%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,21% e, em 12 meses, de 5,33%.