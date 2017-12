IPCA 15 cai para 0,22% em junho ante 0,85% em maio A inflação medida pelo IPCA 15 caiu para 0,22% em junho ante 0,85% em maio, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A queda na taxa de um mês para o outro foi provocada especialmente pela desaceleração nos reajustes dos alimentos (0,30% em junho ante 0,64% em maio) e a ampliação da queda no preço da gasolina nos postos de venda (-4,36%). O IPCA 15 é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, diferindo-se apenas no período de coleta. A taxa acumulada no segundo trimestre (IPCA-E) registrou variação de 2,22%, bem abaixo dos 5,4% registrados no primeiro trimestre. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 7,75% e em 12 meses, de 17,12%.