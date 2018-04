IPCA-15 de abril fica em 0,78%, diz IBGE O reajuste nos preços da gasolina (9,52% nos postos) foi o principal responsável pela alta de 0,78% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de abril, porcentual bem superior ao registrado em março (0,40%). Os preços para cálculo foram coletados pelo IBGE no período de 15 de março a 12 de abril. A gasolina representou, sozinha, um impacto de 0,37 ponto porcentual sobre o índice. Outro destaque de alta foi o gás de botijão, com aumento de 3,66%, assim como a energia elétrica (1,47%), nesse caso refletindo parte do aumento nas tarifas para fins do "encargo de capacidade emergencial" e parte de reajustes contratuais ocorridos em Belo Horizonte (2,92%) e Recife (8,44%). Já os alimentos apresentaram em abril variação de 0,21%, abaixo do resultado de março (0,31%). Caíram os preços do arroz (-5,21%), frango (-2,11%), óleo de soja (-2,01%) e de outros produtos. O IPCA-15 é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, que tem coleta de preços realizada ao longo do mês civil. A diferença entre os dois índices está no período de coleta dos preços.