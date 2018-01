IPCA-15 de dezembro sobe 3,05% O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de dezembro ficou em 3,05%, taxa superior ao índice de novembro, 2,08%, segundo informou o IBGE. Ainda em alta sob influência do dólar, os preços dos alimentos atingiram variação de 5,60%, acima do resultado de 4,47% de novembro. No período, enquanto alguns produtos apresentaram redução no ritmo de crescimento de preços, outros mostraram aceleração na taxa. É o caso do pão francês (de 9,78% para 2,70%) e do óleo de soja (de 10,61% para 6,65%) em contraposição à farinha de mandioca (de 3,35% para 20,63%) e ovos (de 8,36% para 15,99%). De forma geral, os aumentos continuaram expressivos, com destaque para os açúcares refinado (31,25%) e cristal (14,74%), frango (11,77%), arroz (11,39%), feijão carioca (9,82%) e batata-inglesa (9,91%). A gasolina, com alta de 8,03%, refletiu, nas bombas, o repasse do reajuste de 12,09% ocorrido nas refinarias a partir do dia 04 de novembro. Da mesma forma, a variação de 14,05% no gás de cozinha, se deve ao reajuste de 22,1% em vigor a partir de 05 de novembro. No álcool combustível, a alta foi de 16,79%, devido a repasse de reajustes praticados pelos usineiros. Os preços para cálculo foram coletados no período de 12 de novembro a 09 de dezembro e comparados com os preços de 15 de outubro a 11 novembro. (Alessandra Saraiva) IPCA-E variou 6,14% no trimestre Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) variou 6,14% no último trimestre. O Índice fechou o ano de 2002, ou seja até 15 de dezembro, em 11,99% - o índice é formado pelas últimas três taxas do IPCA-15, prévia do IPCA, e o último IPCA-15 foi até o dia 15 de dezembro. Em 2001, o IPCA-E ficou em 7,51%. No ano, os preços dos alimentos aumentaram 18,11%, sob pressão de produtos direta ou indiretamente vinculados ao dólar. As maiores altas foram de: farinha de trigo (73,14%), óleo de soja (69,06%), açúcares refinado (61,77%) e cristal (48,79%), farinha de mandioca (48,34%), feijão carioca (42,80%), ovos (38,17%), macarrão (34,87%), azeite (36,35%), pão francês (36,03%), fubá de milho (34,51%) e arroz (32,61%). Quanto aos produtos não alimentícios, com média de 10,24%, as maiores variações ficaram com as passagens aéreas (53,73%), gás de cozinha (44,90%) e álcool combustível (31,75%). Além de outros itens, o índice do ano foi influenciado pela alta da energia elétrica (19,98%), gasolina (12,66%), telefone fixo (11,94%) e ônibus urbanos (11,36%).