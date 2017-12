IPCA-15 de dezembro sobe para 0,46% (0,17% em novembro) Os reajustes dos ônibus urbanos e dos jogos de loteria elevaram o IPCA-15 para 0,46% em dezembro, ante 0,17% em novembro. O resultado ficou acima do esperado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,35% a 0,40%). Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Os ônibus urbanos tiveram aumento médio de 1,08%, sob impacto das variações registradas no Rio de Janeiro (4,17%), Belém (4,00%) e Fortaleza (2,14%). Além dos ônibus, as maiores influências de alta do IPCA-15 do mês foram dadas pelos jogos de loteria (26,14%), e ainda o item cigarro, com alta de 3,53%. Os preços dos alimentos subiram 0,24%, mas houve queda de preços em produtos importantes, como feijão carioca (-5,85%), açúcar cristal (-5,03%) e refinado (-4,40%), ovos (-2,59%) e leite pasteurizado (-1,30%). O IPCA-15 é calculado com a mesma metodologia do IPCA, com a diferença apenas apenas no período de coleta (no caso do IPCA-15, do dia 15 do mês anterior a 15 do mês de referência e do IPCA, ao longo do mês civil). Leia também: Inflação sobe em São Paulo, mostra a Fipe