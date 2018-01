IPCA-15 de fevereiro fica em 0,90%, acima do previsto A inflação medida pelo IPCA-15 subiu para 0,90% em fevereiro, ante 0,68% em janeiro, segundo divulgou o IBGE. O número ficou acima das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que estavam entre 0,65% e 0,89%. No ano, o índice acumulou 1,59% e, nos últimos 12 meses, 7,09%. Uma das principais causas da alta foi o reajuste nas escolas, que elevaram as mensalidades em 8,17% e tiveram 0,31 ponto percentual de contribuição no IPCA-15 de fevereiro. O aumento será o mesmo a ser captado pelo IPCA fechado do mês, a ser divulgado no início de março. Outros itens com impacto de alta foram a energia elétrica (de 0,91% em janeiro para 1,36% em fevereiro, por causa de reajustes em cinco regiões), taxa de água e esgoto (de 0,28% para 1,37%), gás de cozinha (de 0,20% para 1,14%), automóveis novos (de 0,84% para 1,38%) e usados (de 1,46% para 1,78%). Ainda segundo a nota de divulgação do índice do IBGE, os alimentos subiram 0,65%, ante 0,62% em janeiro, sob pressão de produtos prejudicados pelas chuvas, como feijão carioca (de 0,21% em janeiro para 20,54% em fevereiro) e batata-inglesa (de -2,53% para 5,18%). Mas os aumentos nesse grupo foram compensados pela desaceleração na taxa de outros produtos, principalmente tomate (de 16,65% em janeiro para 4,57% em fevereiro), hortaliças (de 4,09% para 2,92%), peixes (de 5,91% para 1,74%) e arroz (de 3,94% para 1,65%). Os preços para cálculo foram coletados no período de 15 de janeiro a 10 de fevereiro e comparados com os preços vigentes de 10 de dezembro de 2003 a 14 de janeiro de 2004.