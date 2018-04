IPCA-15 de maio fica em 0,42% (0,78% em abril) O IPCA-15 apresentou variação de 0,42% em maio, abaixo da taxa de abril, que havia ficado em 0,78%. Os dados foram divulgados esta manhã pelo IBGE e foram coletados no período de 13 abril a 15 de maio e comparados com os vigentes no período de 13 de março a 12 de abril. Os dados do IBGE ainda captam aumento do preço da gasolina, que subiu 3,53%. Na coleta anterior, a alta do combustível havia sido de 9,52%. A gasolina contribuiu sozinha com 0,15 ponto porcentual para o IPCA-15 de maio. Em sentido contrário, muitos alimentos apresentaram preços em queda, como o feijão preto (-7,54%), tomate (-6,36%) e pescado (-5,46%). O índice IPCA-15 é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, que é utilizado pelo BC como referência para a meta de inflação. O índice capta a variação de preços para as famílias com rendimento entre um e 40 salários mínimos e abrange 11 regiões metropolitanas. Outro dado de inflação divulgado hoje foi a terceira prévia do mês de maio do IPC da Fipe ? que registrou 0,06%.