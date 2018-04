IPCA-15 fica abaixo do esperado com alívio em alimentos

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) ficou abaixo do esperado em julho, influenciada pela desaceleração nos preços de alimentos. O indicador teve alta de 0,22% neste mês, ante avanço de 0,38% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 24.

A mediana das previsões de 33 economistas consultados pela Reuters apontava inflação de 0,38%, resultado de estimativas de 0,25% a 0,42%.

De acordo com o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas passou de uma alta de 0,70% em junho para 0,33% este mês, influenciado principalmente pela alta menor do leite pasteurizado (de 12,20 para 9,25%). Ainda assim, Alimentação contribuiu com 0,07 ponto porcentual do índice, enquanto o leite pasteurizado, com 0,11 ponto.

Também apresentaram resultados menores carnes (-0,35%), batata inglesa (-12,91%), óleo de soja (+0,25%) e pão francês (-0,45%%). E continuaram em queda arroz (-2,39%), frutas (-1,80%), cenoura (-14,42%), feijão preto (-4,57%), hortaliças (-2,17%) e pescados (-0,59%).

Já a inflação no grupo Habitação acelerou para 0,66% em julho, ante 0,34% em junho, contribuindo com 0,09 ponto. A variação este mês deve-se, principalmente, à energia elétrica (+1,18%), que refletiu o resultado de São Paulo (+4,80%), captando mais da metade do reajuste de 8,63% concedido a partir de 4 de julho. Também contribuíram com a alta maior no grupo gás de botijão, que subiu 1,34%; e aluguel residencial, com avanço de 0,47%.

No ano até julho, o IPCA-15 acumulou alta de 2,72%. Em 12 meses, a alta do índice é de 4,47%, abaixo dos 4,89% dos 12 meses imediatamente anteriores. Conforme destacou a equipe de economistas da Rosenberg Consultores Associados, em relatório, é a primeira vez que o índice fica abaixo do centro da meta desde dezembro de 2007.

Das 11 capitais analisadas pela pesquisa, apenas duas mostraram aceleração nos preços entre junho e julho: Curitiba (de +0,33 para +0,75%) - que também registrou a maior taxa - e Fortaleza (de +0,54 para +0,72%). A menor taxa foi registrada em Belém (que passou de +0,30 para -0,06%).

São Paulo registrou alta de 0,23% e o Rio de Janeiro, de 0,09%. Em junho, as variações foram positivas em 0,31 e 0,40%, respectivamente.

O IPCA-15 é tido como uma prévia do IPCA, o índice que serve de referência para a meta de inflação do governo.