IPCA-15 fica perto do piso das estimativas A inflação medida pelo IPCA-15 ficou em 0,56% em junho, informou hoje o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em maio, o IPCA-15 havia ficado em 0,54%. O resultado ficou perto do piso das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que variavam entre 0,55% e 0,63%. No ano, o IPCA-15 acumula uma alta de 3,33%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 5,36%. Após a queda de 0,10% de maio, os alimentos subiram para 0,55% em junho. As maiores altas dos alimentícios foram registradas na cebola (34,49%) e tomate (30,14%). Além disso, o pão francês (1,24%) e o leite pasteurizado (4,97%) iniciaram trajetória de reajustes. Subiram, em conseqüência do leite, os preços do leite em pó (2,24%), queijo prato (2,21%) e outros derivados. No álcool combustível (que passou de 1,20% em maio para 5,20% em junho), a alta foi decorrente de aumentos no produto ocorridos especificamente em Brasília (4,88%), Porto Alegre (9,64%) e São Paulo (10,03%), onde, segundo o IBGE, os preços se encontravam defasados em relação às demais regiões. Houve alta também na gasolina (de -0,31% para 0,52%). Segundo o documento de divulgação do IBGE, que não concede entrevista sobre esse indicador, "a alta ainda é atribuída aos aumentos praticados nos preços do álcool. Observa-se que o reajuste da gasolina, concedido no dia 15, data posterior ao período de referência do índice, não teve, portanto, reflexo no índice de junho". Outros produtos tiveram alta, como é o caso dos eletrodomésticos (de -0,13% para 1,14%) e dos serviços para conserto de automóveis (de -0,30% para 2,11%). No ano, o IPCA- 15 acumulou alta de 3,33% e em 12 meses, de 5,36%. O IPCA-E, que consiste no IPCA-15 trimestral, formado pelo IPCA- 15 acumulado, ficou em 1,32% no segunto trimestre. O IBGE procurou deixar claro no documento de divulgação que a greve dos funcionários da instituição não prejudicou o trabalho de coleta de preços: "Com aproximadamente 400.000 preços no cálculo, obtidos em 29.500 locais de compra pesquisados, a coleta do período de referência se estendeu do dia 13 de maio a 09 de junho. No período base, de 13 de abril a 12 de maio, também foram pesquisados 29.500 locais e cerca de 400.000 preços, conforme ocorre todos os meses". O IPCA-15 se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários-mínimos.