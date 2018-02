IPCA-15 recua para 0,24% em julho O recuo nos preços dos combustíveis e da energia elétrica fez a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor -15 (IPCA-15) cair para 0,24% em julho, inferior aos 0,29% de junho. O grupo de alimentos e bebidas seguiu pressionando o índice e contribuiu, sozinho, com 88% da variação do mês. O IPCA-15 é considerado uma prévia do IPCA, o índice oficial de inflação do País.