IPCA-15 sobe e fica em 1% em agosto O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) apresentou variação de 1% em agosto, ficando acima da taxa de julho (0,77%), segundo divulgou o IBGE. O resultado ficou acima do esperado pela maioria dos economistas ouvidos pela Agência Estado. Dos nove profissionais ouvidos, nove esperavam um índice inferior a 1%. A alta foi provocada pelos reajustes nos preços dos alimentos, preços administrados e tarifas. Os produtos alimentícios, pressionados pelo câmbio e pela entressafra, aumentaram 1,63%, resultado superior ao de julho (0,42%). Influenciado pelo aumento no preço do trigo, o pão francês destacou-se com 8,87% de variação. Foram significativos também os aumentos nos produtos ou serviços com preços administrados, como ônibus interestaduais (11,07%), telefone fixo (5,53%), energia elétrica (3,37%), gás de cozinha (2,52%) e ônibus intermunicipais (2,05%). As tarifas aéreas, com alta de 7,52%, também pressionaram o IPCA-15 do mês. Os preços para cálculo foram coletados entre 13 de julho e 13 de agosto e comparados com os vigentes entre 14 de junho e 12 de julho. O índice é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, que tem coleta de preços realizada ao longo do mês civil. A diferença entre os dois índices está no período de coleta dos preços.