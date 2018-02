IPCA acelera em dezembro e encerra 2007 com alta de 4,46% O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,74 por cento em dezembro e fechou 2007 com elevação de 4,46 por cento, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Em novembro, a inflação havia sido de 0,38 por cento e em 2006, de 3,14 por cento. A taxa de 2007 ficou ligeiramente abaixo do centro da meta de inflação do ano, de 4,5 por cento. A meta tem tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,75 por cento para o índice em dezembro e de 4,5 por cento no ano. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Cesar Bianconi)