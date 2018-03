IPCA cai de 2,25% para 1,57% em fevereiro O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), o índice oficial de inflação, fechou o mês de fevereiro em 1,57%. O número ficou perto do piso das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que variavam entre 1,45% e 1,80%. No mês anterior, janeiro, o IPCA havia ficado em 2,25%. A redução da influência do dólar sobre os preços e o início da colheita da nova safra agrícola foram os principais fatores apontados pelo IBGE para a desaceleração do IPCA em fevereiro. No ano, o Índice acumula em dois meses elevação de 3,86% e em 12 meses até fevereiro de 15,85%. Os alimentos reduziram os reajustes, passando de 2,15% em janeiro para para 1,22% em fevereiro. Outras reduções no ritmo de aumento foram registradas em não-alimentícios como gasolina (8,82% em janeiro para 3,29% em fevereiro), remédios (de 2,26% para 0,12%) e gás de cozinha (de 4,55% para -3,73%). As principais pressões de alta foram dadas por tarifas de ônibus urbanos (5,91%) e pelas mensalidades escolares (6,54%). O INPC registrou variação de 1,46% em fevereiro ante 2,47% em janeiro. No ano, o INPC acumula alta de 3,97% e em 12 meses 17,66%.