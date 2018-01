IPCA cai para 0,37% em abril (0,47% em março) O IPCA de abril ficou em 0,37%, ante 0,47% de março, informou hoje o IBGE. O resultado esteve dentro das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que variavam de 0,30% a 0,44%. Com esse resultado, o IPCA, que é o índice oficial, usado pelo governo nas metas de inflação, acumula em 2004 alta de 2,23% e em 12 meses, de 5,26%. Houve deflação de 0,34% nos alimentos, devido principalmente ao aumento de oferta com a nova safra. Além dos alimentos, outros itens tiveram aumento menor de preços de março para abril, com destaque para automóveis novos (de 2,33% para 0,73%), eletrodomésticos (de 1,76% para 0,47%), taxa de água e esgoto (de 2,62% para 0,73%) e cigarros (de 4,76% para zero). O álcool combustível teve queda de 4,20%. Os remédios subiram 3,00%. Como destaques de alta aparecem também gás de cozinha (2,35%), energia elétrica (1,21%) e artigos de vestuário (1,11%).